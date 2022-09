A Sale Marasino la 39esima sfida nazionale della zucca: il programma

giovedì, 8 settembre 2022

Sale Marasino – Si avvicina a Sale Marasino (Brescia) la Sfida Nazionale della zucca, giunta alla 39esima edizione e promossa dal Comune con la Pro loco ed il Club Maspiano, articolata da domani – venerdì 9 settembre – a domenica 11 settembre, quando sarà incoronato il Re di Zuccolandia, la zucca più grande tra quelle in gara.

L’evento clou si svolgerà in piazza Largo Marinai, dove nel corso della “tre giorni” si svolgeranno la mostra mercato, spettacoli e musica. Inoltre nei ristoranti di Sale Marasino, aderenti all’iniziativa è possibile gustare un menù a base di zucca (nella foto un momento di una precedente sfida nazionale della zucca e in basso il programma dell’edizione 2022).

Domenica 11 settembre la pesatura delle zucche e la proclamazione del vincitore. Sale Marasino è uno dei centri di pesatura ufficiale del Great Pumpkin Commonwealth, un’associazione americana che certifica i pesi di zucche e ortaggi giganti. Questo significa che la zucca che viene pesata a Sale Marasino va in una classifica internazionale che si aggiorna via via che vengono fatte le manifestazioni in giro per il mondo. Entro la fine dell’anno ogni coltivatore può vedere la posizione in cui si è classificato.