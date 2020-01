Le strade del Gavia e passo San Marco assegnate all’Anas

sabato, 18 gennaio 2020

Ponte di Legno – Saranno trasferite all’Anas le strade del Gavia (Sp29) e Passo San Marco (Sp8). Oggi sono in gestione alle Province, a breve saranno assegnate – come deciso nell’ultimo Consiglio dei Ministri - all’Ente Strade che già gestisce la statale 42 del Tonale e la statale 38 dello Stelvio.

Secondo il provvedimento le due strade (Gavia e San Marco) rientrano in un piano di riassetto della viabilità. In Lombardia sono oltre mille i chilometri di strade che passeranno sotto la gestione di Anas. L’obiettivo principale, secondo il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri, è garantire la continuità territoriale dei percorsi: la frammentazione ha rappresentato un gravissimo limite nella gestione delle strade e dei trasporti.

Il decreto governativo prevede che i cantieri già affidati rimangano in gestione alla stazione appaltante, dunque alle Province. In particolare la Provinciale 29 con la frana del Ruinon in territorio di Valfurva (Sondrio) è interessata da interventi per la frana che si è abbattuta lo scorso agosto. La Provincia di Sondrio proseguirà il suo piano, secondo quanto previsto nell’appalto, anche sotto la gestione di Anas.