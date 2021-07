Vigili del fuoco e 118 soccorrono anziana a Corteno Golgi

giovedì, 22 luglio 2021

Corteno Golgi – Una persona di 90 anni è stata soccorsa a Corteno Golgi (Brescia): l’allarme è scattato a metà mattina e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Breno e l’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio e della sede staccata di Aprica. Secondo quando accertato, l’anziana non riusciva più a muoversi, così i vigili del fuoco sono entrati in casa – in località San Pietro di Corteno Golgi, a poco passi dal confine con Aprica (Sondrio) – ed è intervenuta l‘equipe medica del 118. L’anziana, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata trasportata all’ambulanza e successivamente accompagnata in ospedale.