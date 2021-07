Viaggio tra le costellazioni, a Niardo speciale serata sulle stelle

mercoledì, 21 luglio 2021

Niardo – Speciale serata a osservar le stelle. Sabato 31 luglio – alle 21 – presso il Centro Sportivo Mr Sanders Baretto di Niardo (Brescia), gestito dalla Cooperativa Il Castello di Breno, si svolgerà un evento particolare a cui tutti potranno partecipare con occhi puntati verso il cielo.

Una serata insolita e affascinante dove si parlerà di stelle con gli Astronomi di Astronomitaly di Roma e, al calare del buio, sarà possibile fare un “viaggio” tra le costellazioni, nebulose e i pianeti grazie alle loro apparecchiature elettroniche e al 3D.

Dalle 19 si potrà anche richiedere un tavolo per allestire il proprio pic nic sotto le stelle: il miglior allestimento verrà premiato con un gioiello messo in palio dall’Associazione PromAzioni360 di Loretta Tabarini che coordina l’evento. Ricchi premi per chi partecipa alla serata.

Posti limitati. Prenotazione con chiamata o WhatSapp al 339 8824098