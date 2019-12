Viabilità: incidente a Darfo, pomeriggio difficile sulla Statale 42. Lunghe code in Alta Valle

sabato, 28 dicembre 2019

Darfo Boario Terme – Un’altra giornata difficile sulla Statale 42 del Tonale. In mattinata l’Alta Valle invasa dai turisti con code chilometriche per raggiungere Temù, Ponte di Legno e il Passo Tonale, nel pomeriggio traffico in tilt in bassa valle a causa di un sinistro per fortuna solo con feriti lievi ma che poteva avere conseguenze più gravi.

All’altezza di Darfo la strada è rimasta chiusa per due ore dal primo pomeriggio per consentire i rilievi e la successiva bonifica del manto stradale da olio e combustibile riversato a seguito dell’impatto che ha coinvolto un’auto e un furgone.

La dinamica è al vaglio dei militari dell’aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Breno: da una prima ricostruzione, la causa sarebbe da ricondursi ad una manovra azzardata di inversione all’altezza dell’uscita in direzione centro commerciale Adamello. Sul posto anche vigili del fuoco e tre ambulanze di SMA Pisogne e Blu Lovere.