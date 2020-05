Valle Camonica: nel weekend aprono i rifugi, il primo in Valmalza

sabato, 30 maggio 2020

Ponte di Legno – In Alta Valle Camonica aprono i primi rifugi in vista della stagione estiva. Dopo la predisposizione delle linee guide e i protocolli in conseguenza dell’emergenza sanitaria i rifugisti hanno definito un piano e alcuni avranno il primo assaggio già in questo weekend.

Il rifugio Valmalza nelle valli delle Messi ha deciso per l’apertura solo a pranzo e nell’area esterna da oggi a martedì 2 giugno, con l’obbligo della prenotazione. I gestori hanno predisposto il piano rifugio sicuro. Dopo l’apertura in questo weekend, da sabato 6 il rifugio sarà aperto tutti i giorni.

A ltri rifugi dell’Alta Valle Camonica sono pronti alla stagione estiva e nella prossima settimana saranno definiti gli ultimi protocolli Covid-19 e conclusi alcuni interventi, ad esempio in Val Malga, per consentire di raggiungere il Baitone in tutta sicurezza.