Scuola digitale: il Meneghini di Edolo vince il primo premio

venerdì, 30 aprile 2021

Edolo – Hanno presentato un progetto per una scuola digitale da sviluppare in zone montane: grazie al lavoro degli studenti, coordinati dai docenti, l’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) ha vinto il Primo Premio Scuola Digitale 2020/2021.

L’IIS “Meneghini” ha centrato un ottimo risultato alla selezione provinciale di Brescia, a cui erano candidati sette istituti di Istruzione superiore. Il prossimo appuntamento sarà la partecipazione che si terrà prossimamente a Milano alla selezione regionale.

Gli studenti hanno proposto in un video le attività didattiche, svolte in modalità a distanza in un modulo PON “Introduzione del pensiero computazionale” e nella loro attività erano guidati dalla professoressa Francesca Strozzi e dalla professoressa Chiara Anna Carleschi. “Congratulazioni all’impegno degli studenti e dei docenti”, è il commento del dirigente scolastico del Meneghini, professoressa Raffaella Zanardini. Con il primo premio della fase provinciale alla scuola arriveranno mille euro per lo sviluppo di un progetto di didattica digitale.