Sassi e smottamenti sulla statale 39 di Aprica: vigili del fuoco al lavoro

sabato, 21 dicembre 2019

Corteno Golgi – Interventi nella notte sulla statale 39 di Aprica, tra Edolo, Corteno Golgi e Aprica, da parte vigili del fuoco del distaccamento di Edolo (Brescia) per caduta sassi sulla strada e smottamenti. La forte pioggia, che da ieri sta interessando l’Alta Valle Camonica, ha provocato anche il distacco di massi che sono finiti sulla statale 39.

Nella notte i vigili del fuoco di Edolo sono stati chiamati per interventi subito dopo l’abitato di Edolo e nella zona di Corteno Golgi. E’ stato evitato il peggio: le squadre dei vigili del fuoco hanno ripulito e messo in sicurezza la sede stradale.

C’è grande allerta per la giornata odierna, non solo a Edolo e Corteno Golgi, ma in tutta la Valle Camonica per le conseguenze dell’ondata di maltempo.