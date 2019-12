Subito grande interesse per il trenino dell’Alta Valle Camonica, Maroni: “Elevata richiesta”

domenica, 29 dicembre 2019

Ponte di Legno – E’ ripartito ieri il trenino turistico dell’Alta Valle Camonica e subito c’è stato un grande interesse da parte di turisti e intere famiglie che, soprattutto a Ponte di Legno, hanno colto la grande opportunità con panorami mozzafiato. Il trenino osserverà tappe in tutti i paesi dell’Alta Valle, in particolare Temù e Vezza d’Oglio.

FINO ALL’EPIFANIA - Il trenino turistico dell’Alta Valle Camonica sarà in funzione fino a lunedì 6 gennaio 2020 e la gestione è affidata alla Maroni Turismo. E’ condotto da Giovanni Maroni (nel video) che racconta: “Già nella prima giornata abbiamo registrato un’elevata richiesta, il servizio coinvolgerà tutti i paesi dell’alta valle”.

GLI ORARI - A Ponte di Legno il ritrovo è nella centralissima piazza XXVII Settembre: il giro turistico nelle frazioni e paese dalignese dura mediamente 45′. A Ponte di Legno sarà in funzione oggi domenica 29 dicembre (prima corsa alle 10 fino alle 12.15), in sequenza domani e martedì pomeriggio (16-19), mercoledì mattina (10- 12.15) giovedì e venerdì pomeriggio (16-19). A giorni alterni e in fasce orarie ben definite, oltre al giro turistico di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio, sono proposti due itinerari: Ponte di Legno-Temù e Ponte di Legno-Villa Dalegno. Sono previste corse Ponte di Legno-Villa Dalegno, il trenino dell’Alta Valle Camonica collegherà Ponte di Legno (partenza dall’autostazione comunale) a Vezza d’Oglio (piazza V luglio) il lunedì e venerdì mattina; Ponte di Legno (piazza XXVII settembre – Temù) il martedì e giovedì mattina e il giro di Vezza d’Oglio (partenza da piazza V luglio) il lunedì e venerdì mattina (10-11.15). L’acquisto dei biglietti avverrà a bordo del trenino: 4 euro il costo per gli adulti, 3 euro per i bambini e gratis al di sotto dei 7 anni.

SKI BUS - Il servizio del trenino si aggiunge agli skibus, già in funzione da alcuni giorni e che collegano tutte le frazioni di Ponte di Legno, Temù, e in questo periodo natalizio sono stracolmi fin dalle prime corse. La novità in questo settore è rappresentata dall’incremento di corse tra Edolo (stazione) e Ponte di Legno.