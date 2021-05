Record di iscritti al Camunia Rally: presentazione e percorso

mercoledì, 12 maggio 2021

Breno – Che i numeri del Camunia sarebbero stati importanti lo si era capito già da un paio di settimane quando si erano raggiunti senza difficoltà i cento iscritti. Che però si sarebbe andati incontro ad una cifra “monstre” quello, francamente, non era immaginabile nemmeno dal miglior ottimista. Centoquarantanove – 149- iscritti al Camunia sono sintomo di un settore in grande crescita, è vero, ma anche di una gara che, dopo lo stop forzato dal Covid del 2020, aveva lasciato molti concorrenti con l’acquolina in bocca visto un territorio da sempre fertile per il motorsport e ricco di strade che sembrano essere state disegnate apposta da un appassionato di auto da corsa. Foto @Alquati.

Così, sul territorio della Vallecamonica, da sempre teatro di sfide importanti viste le prove del Rally 1000 Miglia, del celebre rally valevole per il Campionato 2Litri o delle cronoscalate più ambite d’Europa, si daranno battaglia piloti di ogni dove; il tocco di internazionalità di questa edizione 2021 è evidente con i ben nove equipaggi stranieri tra i quali figurano nomi di spessore. Con il numero 1 infatti aprirà le danze il ceco Erik Cais, giovane 21enne che già lo scorso anno “saccheggiò” il bottino al Rally della Carnia, o i forti elvetici Mike Coppens e Kim Daldini, su tutti, o i due francesi Magnou, il primo, Christophe, al via con una S2000 mentre Francis con l’affascinante 306 Kit tanto amata dal pubblico. Come in altre gare dello stivale, verrà a correre il polacco Ilniki con la sua Citroen C2 R2.

Ma se questo è “solo” l’elemento di contorno, il resto della farcitura è di livello. Tra le 23 R5 presenti ci sono molti piloti in grado di puntare al successo: dal campione uscente Ilario Bondioni al giovane Mabellini, fresco vincitore del Prealpi Orobiche, dal sempreverde Ducoli all’ex crossista Dall’Era fino al varesino Spataro o ancora il friulano De Cecco; senza trascurare i valtellinesi Rainoldi e Varisto o il bresciano Niboli.

Anche nelle altre categorie ci sono nomi di rilievo: il siciliano Profeta comanda il plotone delle S1600 del quale fanno parte anche i forti Ronchi, Gianesini, Fradelizio, Pasquini e Cianfanelli; anche l’R3 non sarà una passeggiata: alle Ds3 R3T di Rivaldi e Vittalini si contrapporranno le Clio aspirate di Cambiaghi, Lozza, Carminati, Bettoni, Uslenghi, Chiappa e Fiorenti. Non meno competizione annuncia la R2: i bresciani Trevisani, Dionisio e Mendeni utilizzeranno il nuovo modello turbo di casa Peugeot mentre la 208 aspirata sarà nelle mani del rientrante Farea, di Della Maddalena, del locale Panteghini o dell’ex calciatore professionista Ambrosio.

Spazio al trofeo monomarca BMW denominato CFB2 Race Tech: Toscani, Croci, Costa, Spiga, Ardigò e Roveda si giocheranno la classe sulle 318. In N3 Marini e Lino Mendeni si daranno battagli ma attenzione anche a Nussio, Albrigoni e Soldati. Un’altra classe numerosa è la N2; Ponchiardi è il favorito ma Formolli, Patt, Vaira e Paruscio non faranno certo le comparse.

Soddisfazione da parte degli organizzatori – “Non ci aspettavamo questi numeri da capogiro – affermano Giuseppe e Claudio Zagami– ma ne siamo contenti: questi dati sono la rappresentazione di un territorio che solo un anno fa era falcidiato dal virus ed ora vuole rialzare la testa. Ci aspetta una bella competizione!”

Validità e programma – Sulle strade camune si correrà anche per l’R Italian Trophy, la Michelin Zone Rally Cup non che per la Coppa Rally di Zona dopo le tappe di Laghi e Rally delle Palme. Il Camunia sarà anche la seconda tappa del Trofeo BMW Rally Cup 2021 promosso dalla CFB2 Racetech dopo l’esordio al Motors Rally Show di Pavia: a differenza degli scorsi anni il trofeo si snoderà su un unico girone da sei appuntmenti Il rally si svolgerà sabato 15 e domenica 16 maggio; nel primo giorno si terranno due passaggi sulla Ps SISEM di cui uno al buio, che porterà da Breno a Bienno. Domenica invece la contesa avverrà sulle Ps Astrio e Valsaviore, anch’esse ripetute due volte.

Classifica CRZ Zona 2 (Top Ten) dopo due gare: