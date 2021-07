Mr Sanders, domani mercatini al parco di Niardo in località Crist

sabato, 17 luglio 2021

Niardo – Entra nel vivo la rassegna di eventi estivi “Mr Sanders!”, ospitata al parco di Niardo in località Crist e organizzata dalla Cooperativa Il Castello di Breno in collaborazione con Loretta Tabarini di PromAzioni360.

Dopo la festa del gelato, andata in scena il 2 luglio, altri eventi domani, domenica 18 luglio – dalle 15 alle 22, con i mercatini di artigianato, food, dolci, riciclo creativo, abiti e accessori vintage.

Uno spettacolo di animazione con bolle giganti catturerà l’attenzione dei più piccoli, che avranno a disposizione anche laboratori e workshop.

Sabato 31 luglio è invece in programma una serata molto particolare: un pic-nic sotto le stelle in collaborazione con Astronomitaly di Roma. Si parlerà di stelle con il gruppo astronomi di Roma e, al calare del buio, sarà possibile fare un «viaggio» tra le costellazioni e i pianeti grazie ad un filmato in 3D.

La serata prevede anche la premiazione dei migliori allestimenti da pic-nic. Il mese di agosto sarà invece dedicato allo sport, con il torneo di beach volley, in programma dal 2 al 7.