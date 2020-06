Malonno: resta chiusa fino a domani la strada per Odecla, Nazio e Moscio

mercoledì, 10 giugno 2020

Malonno – La strada comunale per le frazioni Odecla, Nazio e Moscio di Malonno (Brescia) rimarrà chiusa fino a domani. Il sindaco Giovanni Ghirardi ha seguito da vicino per l’intera giornata gli interventi effettuati da tecnici comunali, vigili del fuoco di Edolo e Darfo Boario, Protezione civile “Le Torri”, forze dell’ordine, con i carabinieri della Stazione di Cedegolo e agenti della Polizia locale. “La frana – afferma il primo cittadino di Malonno – ha interessato un fronte non molto ampio, però dobbiamo capire se ci sono altri rischi di smottamenti, quindi abbiamo deciso per un nuovo sopralluogo nella giornata di domani, dove verificheremo lo stato delle parte a monte della strada e la messa in sicurezza“.

La zona è a rischio, già in passato si erano verificati smottamenti, per questo l’Amministrazione comunale intende vederci chiaro. Nel frattempo è stato aperto un intervento di massima urgenza con richiesta di contributo (il massimo è 100mila euro) a Regione Lombardia.

Intanto gli abitanti delle tre frazioni hanno a disposizione la vecchia strada di Moscio, dove è stato installato un senso unico alternato.