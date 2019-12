Malonno: incidente stradale in centro, due donne ferite

martedì, 31 dicembre 2019

Malonno – Incidente tra due auto nel pomeriggio in via 4 novembre a Malonno (Brescia), all’altezza del passaggio a livello e a pochi passi dalla sede delle Protezione Civile. Il forte botto tra le due vetture, con alla guida altrettante donne, ha richiamato l’attenzione e il responsabile della Protezione Civile di Malonno, Thomas Salvetti, che si trovava in zona ha lanciato l’allarme.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, un’ambulanza di Camunia Soccorso e i carabinieri di Cedegolo, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. Le due donne – una di 29 anni, l’altra 40enne – sono state trasportate all’ospedale di Edolo per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.