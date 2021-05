La comunità di Sellero piange Giusy Rossetto

venerdì, 7 maggio 2021

Sellero – Addio a Giusy Rossetto, 67 anni, di Sellero (Brescia). Ricoverata un paio di settimane fa in ospedale non ce l’ha fatta a vincere il virus e oggi la famiglia, la comunità di Sellero e l’intera Valle Camonica piangono la sua scomparsa. Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Sellero hanno espresso la loro vicinanza al marito Mauro, ai figli Alessandra, Silvio, Sara, alle rispettive famiglie e a tutti i familiari. L’ultimo saluto è in programma domani 8 maggio – alle 14.30 – presso il cimitero di Novelle di Sellero, poi la salma di Giusy Rossetto (nella foto) sarà cremata.