La comunità di Malonno accende lo spirito del Natale

sabato, 21 dicembre 2019

Malonno - Con le festività ormai alle porte, anche quest’anno la comunità di Malonno ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione comunale ad allestire presepi e adornare vie e abitazioni con decorazioni a tema natalizio. Sono infatti oltre 50 le vie addobbate e i presepi realizzati nel capoluogo e nelle numerose frazioni. Tutte le opere sono state mappate in una apposita cartografia.

Molte persone del paese camuno hanno dato spazio alla propria fantasia, realizzando con diversi materiali, fantastiche opere d’arte che meritano e aspettano di essere ammirate: stelle, alberi di Natale, gnomi, natività, lanterne, renne, Babbi Natale, ceppi intagliati e altre numerose e svariate decorazioni.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese, ha organizzato due giornate a tema natalizio per valorizzare e dare la giusta visibilità all’impegno e alla creatività di tutti.

La prima giornata, martedì 24 dicembre, la Pro loco Malonnese proporrà il “Natale in piazza” con la consueta passeggiata dei Babbi Natale: partenza alle 13 da piazza Roma e, passando dall’oratorio in Maria Ausiliatrice, arrivo in piazza della Repubblica dove verrà servita una gustosa merenda. Qui sarà allestito uno spazio giochi e un mercatino natalizio; dalle 16 “CantoCrismas” con Piergiorgio Cinelli e Daniele Gozzetti.

Nella giornata di domenica 29 dicembre si svolgerà invece il “Girapresepi”, un piccolo tour tra le vie di Malonno e Lava, così da ammirare i bellissimi addobbi e i numerosi presepi allestiti. Il programma sarà diffuso a breve.

“A nome dell’Amministrazione comunale di Malonno – afferma il sindaco Giovanni Ghirardi – rivolgo un grazie di cuore a tutta la comunità per aver creato i tanti bellissimi e originali manufatti che hanno reso più suggestivo ed accogliente il nostro paese. Estendo l’invito anche ai non residenti, affinché possano venire a farci visita ed ammirare quanto di bello i Malonnesi hanno saputo realizzare. Infine porgo a tutti un sincero augurio perché sia una Natele pieno di serenità, di gioia e di colore”.