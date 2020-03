Intervento per incendio canna fumaria a Moscio di Malonno

martedì, 24 marzo 2020

Malonno – Incendio canna fumaria a Moscio, frazione di Malonno (Brescia) e mobilitazione nelle prime ore del pomeriggio con intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e Darfo e i carabinieri della Stazione di Cedegolo. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato l’incendio ed così è scattata la mobilitazione da parte di vigili del fuoco e carabinieri.

In breve tempo l’incendio – che poteva avere conseguenze ben più gravi – è stato domato dai vigili del fuoco di Darfo e Edolo giunti sul posto, mentre i rilievi sono stati avviati da parte dei carabinieri della stazione di Cedegolo, guidati dal maresciallo maggiore Brunello Bacco.

L’invito è pulire periodicamente la canna fumaria per evitare situazioni simili a quella accaduta oggi a Moscio di Malonno. Oltre alla pulizia d’inizio inverno sarebbe utile anche in questo periodo dove, pur essendo iniziata la primavera, fa ancora freddo con utilizzo per l’intera giornata di camini e caldaie.