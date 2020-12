Intensa nevicata, disagi alla circolazione nelle valli alpine. Slavina a Madesimo

lunedì, 28 dicembre 2020

Trento – L’intensa nevicata che sta interessando da questa notte tutto l’arco alpino sta mettendo in difficoltà la circolazione. Traffico in tilt in zone del Trentino Alto Adige come in tangenziale a Trento, disagi su alcuni tratti dell’AutoBrennero e sulle arterie di Valle Camonica e Valtellina al pari delle strade comunali. La perturbazione dovrebbe esaurirsi in giornata stando alle previsioni con qualche fiocco possibile anche nei prossimi giorni nel Nord-Est.

SLAVINA A MADESIMO

Proseguono le attività per fronteggiare l’emergenza meteo che sta interessando il nord della penisola. Il personale e i mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per garantire la sicurezza e la transitabilità delle arterie stradali dove si registrano locali criticità correlate al maltempo in corso.

A causa di una slavina, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio (km 137,300). Sempre lungo la statale 36 si registra traffico bloccato a Desio (MB) per un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata nord.

Infine, per neve sul proseguimento comunale della strada statale 45 ter “Gardesana Occidentale” a Vobarno, in provincia di Brescia, la circolazione in direzione nord è provvisoriamente deviata in uscita sulla viabilità locale al km 4, in località Pompegnino. Traffico regolare in direzione sud. Le squadre Anas sono sul posto per il ripristino della regolare viabilità.

LOMBARDIA, TRATTORI IN AZIONE

Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo.

Trattori-spazzaneve in azione per garantire la viabilità dopo l’inizio della copiosa nevicata che in queste ore sta interessando l’intero comprensorio valtellinese e chiavennasco, portando peraltro un repentino e abbassamento delle temperature.

Come sottolinea la maggiore organizzazione agricola provinciale, “i mezzi agricoli sono fondamentali per consentire la circolazione e garantire la viabilità soprattutto nei piccoli Comuni e in montagna, grazie alla maggiore tempestività di intervento, anche nelle aree più interne e difficili”.

La figura dell'”agricoltore spazzaneve” è nata – spiega Coldiretti Sondrio – grazie alla legge di orientamento che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali “alla sistemazione e manutenzione del territorio” anche attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici agricoli: si tratta di una figura sempre più utilizzata anche nel resto d’Italia, specie nelle zone montane e nei piccoli Comuni. Di norma, gli accordi prevedono che in caso di nevicata l’agricoltore sia reperibile a qualsiasi ora del giorno e delle notte e resti in attività fino alla pulitura totale delle strade. Ciò comporta che, valutata la necessità di intervenire, l’incaricato dell’ente con cui si è stipulata la convenzione faccia scattare le chiamate nelle cascine dove verranno messi in moto i trattori e agganciate le lame spazzaneve per passare subito all’azione nelle zone assegnate.