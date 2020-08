Incidente stradale a Berzo Demo, gravemente ferito motociclista

domenica, 23 agosto 2020

Berzo Demo – Grave incidente stradale nel pomeriggio a Berzo Demo (Brescia), motociclista di Ceto ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. Poco dopo le 15, in località Forno Allione di Berzo Demo lungo la statale 42 del Tonale, si è verificato un incidente motociclistico e un 69enne, che dall’Alta Valle Camonica era diretto verso Ceto, è rimasto ferito in modo grave per una caduta, dovuta forse all’asfalto bagnato. Sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, due mezzi di soccorso avanzato di 1° e 2° livello, inviati dall’ospedale di Edolo, l’ambulanza di base di Arnica e i carabinieri della Stazione di Edolo, guidati dal comandante Rosario Fazio. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Edolo.

Il centauro è stato stabilizzato dall’equipe medica del 118 e trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Ha riportato gravi traumi ed è in prognosi riservata.

Per consentire l’intervento dei soccorritori la statale 42 del Tonale è stata temporaneamente bloccata e il traffico, soprattutto quello diretto verso la Bassa Valle, ne ha risentito, con incolonnamenti.