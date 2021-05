Incidente a Corteno Golgi, è morto il centauro 26enne

giovedì, 13 maggio 2021

Corteno Golgi – Addio a Nicolò Grillo (nella foto), il centauro 26enne di Seregno (Monza Brianza), vittima di un grave incidente stradale domenica scorsa a Corteno Golgi (Brescia). Il giovane, che domenica pomeriggio è rimasto vittima di un grave incidente in moto in alta Val Camonica è morto all’ospedale di Sondrio dove era stato trasportato d’urgenza. Con gli amici stava compiendo una gita in moto quando all’altezza di Corteno Golgi è accaduto l’incidente.

Il 26enne, che lavorava alla Fineco Bank, ha lasciato nello strazio la mamma Pierangela, il papà Gianni, la sorella Alice con Massimiliano, la fidanzata Beatrice, la nonna Annamaria, i parenti e amici. La famiglia Grillo ha acconsentito la donazione degli organi e il presidente dell’Aido di Monza e Brianza, Antonio Topputo, li ha ringraziati pubblicamente durante l’ultimo saluto che ha visto una grande partecipazione sulla piazza della chiesa di San Rocco di Seregno. La sorella Alice ha ricordato Nicolò e sottolineato la felicità che aveva negli occhi e al termine della cerimonia il rombo della moto di tanti amici hanno dato l’ultimo saluto al 26enne.