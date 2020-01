domenica, 12 gennaio 2020

Malonno – Allerta incendi in tutta la Valle Camonica, visto il periodo di grande siccità. La scorsa notte un incendio è divampato in località Odecla di Malonno (Brescia). L’allarme è scattato poco dopo le 3 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Edolo che in breve hanno spento le fiamme delle sterpaglie e bonificato la zona.