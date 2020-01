Incendio distrugge il rifugio Loa a Berzo Demo

lunedì, 6 gennaio 2020

Berzo Demo – Rifugio Loa in fiamme, mobilitazione in serata nel territorio di Berzo Demo. Vigili del fuoco dei distaccamenti di Darfo Boario, Edolo, Vezza d’Oglio e Breno in azione per domare le fiamme. Sul posto anche carabinieri, protezione civile, il sindaco Giovan Battista Bernardi e sei volontari di Arnica con due mezzi di supporto. La copertura è collassata.

NOTTE DI LAVORO

Sette squadre di vigili del fuoco sono state impegnate a lungo per domare le fiamme, che hanno distrutto le finiture in larice e gli arredi del rifugio Loa di proprietà comunale e ristrutturato nel 2013. Danni ingenti al rifugio, chiuso in questo periodo: l’arredo è andato distrutto e tutta la copertura. I vigili del fuoco, oltre a spegnere e mettere in sicurezza ciò che è rimasto del rifugio, stanno effettuando accertamenti sull’origine del rogo.

Le fiamme sarebbero partite, da una prima ricostruzione, dai locali del primo piano e si sarebbero propagati al tetto. Nei prossimi giorni i tecnici dei vigili del fuoco e quelli comunali effettueranno sopralluoghi per chiarire le cause e valutare gli interventi.