Frane e smottamenti, visita istituzionale in Valle Camonica

sabato, 25 settembre 2021

Ponte di Legno – L’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, di Regione Lombardia sarà in visita, lunedì 27 settembre, in provincia di Brescia, per un sopralluogo ai Comuni interessati da interventi per il contenimento del dissesto idrogeologico.

– ore 10, Ponte di Legno/BS – loc. Case di Viso (strada passo di Gavia); Vione (sopralluogo fiume Oglio, Val di Vallaro); Comune di Incudine; Comune di Edolo; Comune di Monno (sopralluogo esondazione Fiume Oglio, Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola);

– ore 12.30, Sonico/BS – Val Malga (sopralluogo tempesta Vaia); ponte sulla Val Rabbia (Strada Statale 42);

– ore 15.30, Ono San Pietro/BS – sopralluogo colate torrente Blé.