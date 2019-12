Edolo, lezione di legalità dei carabinieri agli studenti di terza media

giovedì, 19 dicembre 2019

Edolo – I carabinieri hanno incontrato gli studenti delle scuole nell’ambito del progetto sulla legalità. La conferenza si è svolta presso la scuola media dell’Istituto di Edolo e ha visto la presenza degli studenti delle due classi terze, circa 55 alunni.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma degli incontri finalizzati a promuovere l’educazione civica e la cultura della legalità. Il Capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno e il Maresciallo Maggiore Rosario Fazio, responsabile della stazione di Edolo, hanno trattato il tema del bullismo e del cyber bullismo.

Durante l’incontro si è parlato di casi pratici, di eventi che sul territorio hanno reso necessario l’intervento delle stazioni dell’Arma, delle difficoltà che talvolta si incontrano nel segnalare alla famiglia o alle istituzioni casi di bullismo, ma soprattutto della piena collaborazione che vede intervenire sul campo famiglie, scuola e carabinieri, volta a tutelare gli studenti minori.

I militari hanno sottolineato le insidie che si nascondono nel web e nell’utilizzo dei social network. Gli studenti, dopo aver ascoltato le indicazioni e i consigli, hanno rappresentato i loro dubbi, facendo una serie di domande sui principali social network e sulle responsabilità che conseguono al non corretto utilizzo di questi applicativi.

Hanno voluto anche sapere quali accorgimenti adottare per non imbattersi in sconosciuti criminali che utilizzano il mondo virtuale per adescare i più giovani.

Le conferenze a scuola, che hanno già coinvolto altri plessi della valle come l’istituto Golgi di Breno, l’Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme e l’istituto comprensivo G. Romanino di Bienno e Berzo Inferiore, proseguiranno in un consolidato rapporto di sinergia e collaborazione tra carabinieri e scuole.