Da Edolo a Pisogne: pedalata lungo la ciclovia dell’Oglio

giovedì, 23 settembre 2021

Edolo – Pedalata lungo la ciclovia dell’Oglio: quella di domani – venerdì 24 settembre – sarà una giornata all’insegna della bicicletta. In occasione del 50esimo anniversario del programma MaB Unesco, è stata organizzata un’escursione in bicicletta lungo la ciclovia dell’Oglio, promossa dall’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia della Comunità Montana e del territorio della Riserva MAB Valle Camonica e Alto Sebino. Il modello è quello che negli scorsi anni era la pedalata dal Tonale al Po (nella foto).

Pedalata non competitiva lungo la Ciclovia dell’Oglio, con partenza da Edolo ed arrivo al lago d’Iseo secondo le seguenti modalità: alle 7 ritrovo a Pisogne in piazza e partenza con bus munito di rastrelliera porta biciclette. Fermate successive a Boario Terme, Breno e Capo di Ponte.

Alle 9 partenza del tour da Edolo con guide bike e supporto tecnico di viaggio. Durante il percorso sarà presente una guida turistica che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del territorio e alla visita delle Incisioni rupestri di Cemmo, del Monastero di San Salvatore di Capo di Ponte, del Santuario di Minerva di Breno e di Santa Maria della Neve a Pisogne, scrigno delle opere del Romanino. Sul percorso verranno effettuate brevi pause con degustazione di prodotti a “Km 0” e alle 18 arrivo a Pisogne Accompagnamento in pullman dei partecipanti alle fermate di Darfo, Breno e Capo di Ponte. L’organizzazione mette a disposizione degli interessati gratuitamente le e-bike, ma è necessaria la prenotazione, al numero 0364 53 33 08 o mail a mabintour@gmail.com.