Coronavirus, 37 vittime in Lombardia: il bollettino

domenica, 28 febbraio 2021

Sondrio – Sono 37 i nuovi decessi con Coronavirus in Lombardia. Lieve calo regionale dei ricoveri in terapia intensiva. Milano e Brescia sopra i mille nuovi contagiati per provincia. Di seguito il bollettino regionale odierno e il confronto coi giorni precedenti.

– i tamponi effettuati: 6.649.639 (+37.251)

ieri: 6.612.378 (+45.865)

venerdì: 6.566.513 (+46.725, di cui 34.454 molecolari e 12.271 antigenici)

giovedì: 6.519.788 (+51.473, di cui 37.202 molecolari e 14.271 antigenici)

mercoledì: 6.468.315 (+50.268, di cui 34.159 molecolari e 16.109 antigenici)

martedì: 6.418.047 (+35.149, di cui 22.540 molecolari e 12.609 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 3.529

ieri: 4.191

venerdì: 4.557 (di cui 186 ‘debolmente positivi’)

giovedì: 4.243 (di cui 200 ‘debolmente positivi’)

mercoledì: 3.310 (di cui 127 ‘debolmente positivi’)

martedì: 2.480 (di cui 89 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 508.379 (+865)

ieri: 507.514 (+1695)

venerdì: 505.819 (+1.071), di cui 3.786 dimessi e 502.033 guariti)

giovedì: 504.748 (+1.596, di cui 3.633 dimessi e 501.115 guariti)

mercoledì: 503.152 (+2.762, di cui 3.509 dimessi e 499.643 guariti)

martedì: 500.390 (+1.091, di cui 3.548 dimessi e 496.842 guariti)

– in terapia intensiva: 426 (-9)

ieri: 435 (+19)

venerdì: 416 (+9)

giovedì: 407 (+1)

mercoledì: 406 (-2)

martedì: 408 (+17)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.118 (+56)

ieri: 4.062 (+28)

venerdì: 4.034 (+10)

giovedì: 4.024 (+78)

mercoledì: 3.946 (+29)

martedì: 3.917 (+91)

– i decessi: 28.361 (+37)

ieri: 28.324 (+49)

venerdì: 28.275 (+48)

giovedì: 28.228 (+44)

mercoledì: 28.184 (+38)

martedì: 28.146 (+43)