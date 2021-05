Capo di Ponte: celebrazioni del 30esimo di Beatificazione di Madre Annunciata Cocchetti

martedì, 18 maggio 2021

Capo di Ponte – Nel 30esimo anniversario della Beatificazione di Madre Annunciata Cocchetti a Capo di Ponte (Brescia) sono state promosse una serie di iniziative che avranno la loro conclusione in questa settimana. Da domani sera (mercoledì 19 maggio) benedizione itinerante per le vie di Capo di Ponte con la reliquia di Madre Annunciata Cocchetti, il clou domenica 23 maggio. La Beata Annunciata – sottolineano alla comunità delle suore Dorotee – “ha tracciato un sentiero: noi siamo felici di provare a camminarvi sopra cercando di vivere con gioia e passione le sfide, o meglio, gli inviti che oggi il Signore ci rivolge. Chi desiderasse pregare alla sua urna, può venire a Cemmo, al Convento Casa Beata Annunciata. Durante il giorno la cappella è sempre aperta per la preghiera, senza bisogno di passare dalla portineria”.

IL MESSAGGIO – Dal 9 ottobre scorso le suore Dorotee hanno iniziato la celebrazione del trentesimo anniversario della Beatificazione di Madre Annunciata Cocchetti, avvenuta il 21 aprile 1991, che sarà celebrata domenica 23 maggio.

Suora Mara Straneo spiega: “Celebrare i trent’anni di beatificazione di Madre Annunciata Cocchetti significa: ringraziare il Signore per quello che realizza nel cuore e nella vita delle persone che si fidano di Lui e desiderano corrispondere ai doni ricevuti; dire a tutti che è possibile vivere fino in fondo il Battesimo, nella concretezza della vita, fatta di piccoli passi giornalieri; educarci a cogliere i piccoli segni di bene presenti anche oggi nella nostra realtà concreta; ricordarci che i santi sono persone che hanno camminato in questo mondo come noi e ora sono vicine a Dio: possiamo chiedere il loro aiuto per continuare a vivere con più fiducia e forza, come hanno fatto loro. Vi ricordiamo che nella nostra cappella di Casa Madre a Cemmo c’è l’urna della Beata Annunciata. Diverse persone vengono a pregare personalmente: chi lo desidera, in tutta libertà, può venire a pregarla, e indicare le proprie intenzioni di preghiera. La porta è sempre aperta.

Noi, sue Figlie, siamo chiamate a vivere gli stessi atteggiamenti adeguati al nostro tempo, alle esigenze nuove e di sempre delle persone che ci sono affidate. E questo è ciò che desideriamo compiere, nella realtà concreta di oggi.

Un altro motivo di gratitudine in questo anno speciale è legato al dono che noi, comunità di Cemmo abbiamo ricevuto: sempre dal 9 ottobre la nostra comunità di Casa Madre è stata scelta come “Comunità di Formazione” sede del Noviziato italiano. Abbiamo ricevuto un grande dono, ma anche una bella responsabilità. Siamo certe che il Signore ci accompagna.

Chiediamo il dono a ciascuno di voi di pregare anche per sostenere il cammino di Loredana, e perché il Signore faccia dono di nuove vocazioni nella Chiesa e nella nostra famiglia religiosa, dato che il Signore ci ha detto: “Chiedete e vi sarà dato!” se lo facciamo insieme è ancora più bello. Grazie”.

GLI APPROFONDIMENTI – Tre sono stati i temi approfonditi, la solidarietà, l’amicizia e in queste settimana (fino al 22 maggio) la donna. Negli esercizi commerciali, nelle parrocchie e nelle scuole che aderiscono all’iniziativa si trova il “Cesto della solidarietà” per raccogliere viveri, beni di prima necessità e doni: “Chi ha metta. Chi non ha prenda” (San Giuseppe Moscati). Iniziativa che durerà fino al 31 maggio. In settimana vengono approfondite “Storie di ordinaria femminilità”, con attenzione ai gesti e alle parole delle donne.

IL PROGRAMMA – Benedizione itinerante per le vie del paese con la reliquia di Madre Annunciata Cocchetti, senza la partecipazione del popolo in ottemperanza alla normativa vigente: domani – mercoledì 19 maggio, alle 20 – a Capo di Ponte; giovedì 20 maggio alle 20 a Pescarzo e venerdì 21 maggio, sempre alle 20, a Cemmo

Domenica 23 maggio: alle 17 nella parrocchiale di Cemmo di Capo di Ponte (Brescia) Santa Messa in onore della Beata Annunciata, presieduta da monsignor Giovanni Palamini, vicario episcopale per la Vita Consacrata della diocesi di Brescia. Per il rispetto delle norme anti-Covid19 è necessaria la prenotazione (Andrea 348 552 4016 – sarà riservato il posto fino al numero consentito dal Dpcm).

La celebrazione potrà essere seguita in diretta streaming sul canale You Tube “Suore Dorotee di Cemmo”.