Aprica, un “passo” per unire Valtellina e Valle Camonica

domenica, 26 settembre 2021

Aprica – Un “passo” per unire due valli. Ad Aprica (Sondrio) si apre il confronto sulla collaborazione tra due valli, Valtellina e Valle Camonica. L’incontro è in programma oggi, alle 10 presso il centro direzionale di Aprica, dove saranno presentati gli esiti del percorso progettuale finalizzato alla valorizzazione dell’ambito territoriale che si sviluppa tra Pian di Gembro, Trivigno e il Mortirolo.

Saranno presenti i rappresentanti dei Comuni della Valtellina e della Valle Camonica che hanno partecipato allo sviluppo del percorso.

L’incontro sarà il punto di partenza per l’implementazione di azioni strategiche e iniziative concrete finalizzate a favorire la fruizione turistica sostenibile di un’area, per noi strategica.