Adamello Ultra Trail cala gli assi: Jimmy Pellegrini a caccia del tris

mercoledì, 22 settembre 2021

Ponte di Legno – E’ finalmente arrivata la settimana di Adamello Ultra Trail, che si terrà da venerdì 24 settembre a domenica 26 settembre nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, sui Camminamenti della Grande Guerra fra Alta Val Camonica e Alta Val di Sole, all’interno del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Dopo il rinvio del 2020 dovuto al maltempo, i runner delle tre distanze (170, 90, 35km) metteranno fine a un’attesa lunga ormai due anni, con nomi fra i più noti del panorama dell’ultra running pronti a darsi battaglia su di un percorso arricchito da alcune lievi modifiche.

Jimmy Pellegrini è sicuramente uno di questi: l’atleta nativo di Laghetti di Egna, in provincia di Bolzano, è di ritorno all’Adamello Ultra Trail dopo i due successi consecutivi (di cui uno a ex aequo con il bergamasco Bosatelli) del 2015 e del 2016. “Sono stato il primo a conquistare due successi in questa gara – ha spiegato l’altoatesino – e quindi perché non provare ad essere il primo a vincerlo una terza volta?”. Nel corso degli anni Pellegrini si è distinto anche per aver detenuto il record del mondo di dislivello in 24 ore nel 2016, con uno score finale 20.320 metriderivante dall’aver percorso 32 volte il monte di Mezzocorona.

“L’Adamello Ultra Trail è una corsa che mi è rimasta nel cuore: alla mia prima apparizione nel 2015 l’organizzazione era già rodata ed ebbi un’ottima impressione, mi sono trovato benissimo sia come percorso che come ristori. All’inizio mi aveva attirato la distanza e il periodo della gara, perché è difficile trovare gare su questi chilometraggi a fine stagione; la seconda volta sono venuto per il gusto di provare a ripetermi. Nel 2018 invece andò meno bene: mi fermai prima della linea finale anche a causa di una stagione molto intensa. Mi piacciono molto la gara, i paesaggi, la gente”.

A distanza di qualche anno, e dopo un lungo periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, Pellegrini è convinto di poter ancora dire la sua: “Certamente non sono più quello di qualche anno fa – ha commentato il “Gigante Buono” (197 cm) – ma quando si arriva a questo livello penso che si possa essere sempre competitivi. Il problema non è l’allenamento né il meteo, che personalmente mi lascia abbastanza indifferente, ma le motivazioni: senza quelle, non ci sono gambe o fiato che tengano”.

L’altoatesino si è anche soffermato sulla grande crescita degli eventi di ultra-running nel panorama nazionale ed internazionale. “Il movimento si sta ampliando e sempre più ragazzi giovani si avvicinano a questo sport e alle distanze entro i 100 km, infatti l’età media dei praticanti si è abbassata dai 35-40 anni di qualche tempo fa – analizza l’ultra-runner –. A mio avviso, però, alcuni eventi stanno diventando troppo tecnici, e propongono passaggi troppo esposti. Adamello Ultra Trail in questo senso rappresenta il mix ideale: belle distanze e percorsi tecnici al punto giusto”. La caccia al tris di Jimmy Pellegrini è definitivamente aperta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nel fine settimana l’Alta Valle Camonica sarà la capitale dell’Ultra Running e si prepara ad accogliere oltre mille persone tra atleti e volontari.

Di seguito il programma:

Venerdì 24 settembre 2021:

Ore 7.00: Partenza Adamello Trail 90 km

Ore 9.00: Partenza Adamello Ultra Trail 170 km

Sabato 25 settembre 2021

Ore 14.00: Partenza Adamello Short Trail 35 km

Domenica 26 settembre 2021

Ore 14.00: Premiazioni