Val di Sole, 30mila visitatori per i Presepi di Ossana: si conferma il successo di pubblico

martedì, 7 gennaio 2020

Ossana – 30mila visitatori per i Presepi di Ossana: si conferma il successo di pubblico. Non c’è infatti sole e metri di neve che tengano: i presepi di Ossana, continuano nel loro rapporto d’amore con il pubblico. Lo confermano i dati che si possono stilare al termine delle festività natalizie appena trascorse. Nonostante le intense giornate di sole e la tanta neve naturale caduta nelle settimane scorse abbiano invogliato a solcare le piste da sci dei vicini comprensori di Folgarida-Marilleva, Passo del Tonale e Val di Pejo, sono stati oltre 30mila i turisti che hanno comunque deciso di trascorrere la giornata per visitare la più suggestiva collezione di presepi del Trentino. Un ottimo risultato di presenze confermati dagli espositori che offrivano i propri prodotti (rigorosamente artigianali e provenienti della Val di Sole) nelle casette in legno dei mercatini.

Anche le novità introdotte quest’anno, come “l’Elfoslitta” che permetteva di fare un tour virtuale sopra il cielo di Ossana insieme a Babbo Natale, è stata presa d’assalto da quasi 2000 visitatori, piccoli e grandi. Un successo che fa anche del bene. Gli incassi ottenuti dalla slitta, 2539 euro, saranno infatti devoluti alla Associazione Latinoamericana in Italia ALI Onlus che si occupa di inviare medicinali e beni di prima necessità alla popolazione del Venezuela (dal paese sudamericano infatti arrivavano quest’anno circa 200 delle opere esposte).

Un successo al di là di ogni aspettativa per il Comune di Ossana e APT Val di Sole che, anno dopo anno, conferma la bontà di puntare sull’elemento più tradizionale delle festività natalizie per risvegliare la passione che accomuna molti italiani e stranieri. “Questi numeri ci rendono orgogliosi – commenta il sindaco Luciano Dell’Eva – e sono un riconoscimento delle nostre scelte, degli sforzi dei tanti volontari e concittadini che si sono spesi con passione per la riuscita di questa edizione.”.

“Il merito del successo è anche dei tanti volontari che ogni giorno per più di un mese si sono impegnati nella cura e allestimento dei Presepi. Vanno ringraziati dal più profondo del cuore” aggiunge Laura Marinelli, assessore alla cultura del Comune di Ossana. “Ma soprattutto va ringraziato il sindaco, che da 20 anni attentamente e con passione dirige una grande complessa orchestra fatta di persone, presepi, eventi”.

La rassegna Presepi e Musica è stata organizzata dal Comune di Ossana in collaborazione con l’APT Val di Sole e il supporto di Dolomiti Energia, BIM dell’Adige e Cassa rurale Val di Sole.