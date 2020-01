Trentino trasporti, venerdì di sciopero: i servizi garantiti

giovedì, 16 gennaio 2020

Malè – In arrivo un venerdì nero per i pendolari trentini. Il Servizio trasporti pubblici della Provincia autonoma di Trento informa che domani, venerdì 17 gennaio 2020, è indetto uno sciopero del personale di Trentino trasporti Spa. In quella giornata il personale viaggiante di bus urbani, bus extraurbani e servizi ferroviari sulla Trento – Malè – Mezzana e Valsugana, e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A., garantiranno il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.

Protesta: la posizione dei sindacati

Venerdì mattina è anche in programma un presidio in Piazza Dante dalle 10.30 alle 12.30. La protesta, indetta unitariamente da Filt Cgil Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal è la terza da quando si è aperta la vertenza per il rinnovo del contratto aziendale, scaduto ormai da dieci anni.

Fin da subito le organizzazioni sindacali hanno ritenuto che le risorse stanziate dalla Provincia fossero insufficienti per assicurare un rinnovo dignitoso a tutti i 1.300 dipendenti della spa. Il nodo degli aumenti non è l’unico che tiene bloccata la trattativa. Se infatti Provincia e società hanno fatto qualche piccolo passo in avanti sugli stanziamenti, dopo le proteste dei lavoratori, le posizioni restano distanti sul tema della produttività. “Produttività che negli anni passati è stata ampiamente garantita da tutti i lavoratori, che si sono impegnati nelle proprie mansioni a fronte di un contratto, come già ribadito, fermo da tempo – ribadiscono i segretari Stefano Montani (Filt Cgil), Massimo Mazzurana (Fit Cisl), Nicola Petrolli (Uiltrasporti) e Michele Givoli (Faisa) -. Inoltre che il personale addetto al servizio urbano ha dovuto subire passivamente la disdetta unilaterale degli accordi (costruzione turni, agente unico), contribuendo in questo modo a sovvenzionare il trasferimento da Via Marconi a Via Innsbruck. A questo si aggiunge che il personale di officina opera da anni con un organico sottodimensionato”.

Le sigle sindacali sono disposte ad aprire un confronto sulla produttività, ma solo dopo aver firmato il rinnovo del contratto.