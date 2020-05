Sporminore: incontro ravvicinato tra una famiglia e l’orso. VIDEO

domenica, 24 maggio 2020

Sporminore – Un incontro ravvicinato con l’orso, durante la gita con la famiglia nella zona sopra Malga Nuova, nel territorio di Sporminore (Trento) a circa 2mila metri di quota un ragazzo ha avuto un incontro ravvicinato con l’orso. Il piccolo Alessandro – ripreso da Loris Calliani (autore del video ripreso dal suo canale Youtube, riportato in fondo all’articolo) – ha avuto un momento di apprensione ma col sangue freddo si è allontanato lentamente e in punta di piedi non per non attirare l’attenzione del plantigrado. La famiglia ha seguito tutti i movimenti, con l’orso alle spalle e al termine il ragazzo ha raccontato a genitori e amici quei momenti.

Nelle ultime settimane sono numerosi gli spostamenti registrati dagli orsi in Trentino, in particolare nella zona della Paganella, a Calliano e Folgaria, e al Passo Tonale con danni alle coltivazioni e ad un’abitazione. L’ultimo episodio di Sporminore è decisamente di grande impatto e solo la freddezza del ragazzo e della famiglia ha evitato il peggio.

VIDEO