Sarnonico: il Golf Dolomiti organizza il Cristoforetti Challenge

lunedì, 3 maggio 2021

Sarnonico – Il Golf Club Dolomiti, in collaborazione con lo storico sponsor Gino Cristoforetti, organizza il Cristoforetti Challenge 2021 il 15 e 16 maggio sulla distanza di 36 buche medal. La gara sarà valida per l’assegnazione dei Titoli di Campione Regionale Individuale maschile; Campione Regionale Individuale femminile e per l’assegnazione dei punti del OdM nazionale.

A margine della gara individuale si svolgerà la classica formula del Challenge a Squadre di 6 giocatori che potranno essere selezionati tra gli iscritti alla gara 36 buche individuale.

Domenica 16 maggio, dopo la partenze della gara individuale in ordine di classifica, prenderanno il via i singoli dei giocatori non iscritti alle 36 buche e di seguito i foursome che si disputeranno come al solito su 9 buche.

La gara sarà valida per l’assegnazione dei Titoli di Club Campione Regionale assoluto a Squadre e Club Campione Regionale Netto a Squadre

I Premi

Gara Individuale: 1° Lordo Maschile; 2° Lordo Maschile; 3° Lordo Maschile; 1° Lordo femminile; 2° Lordo femminile; 1° Netto Maschile; 1° Netto femminile; 1° Lordo Jr; 1° Lordo Senior

Gara a Squadre: 1° Squadra Lordo maschile – campione regionale 2021 (6 premi); 1° Squadra Netto maschile – campione regionale 2021 (6 premi); 2° Squadra Lordo maschile (6 premi).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 8 maggio alle 23.59.