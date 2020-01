Radioamatori, i pionieri della comunicazione: serata a Cles

venerdì, 17 gennaio 2020

Cles – Un grande appuntamento sui pionieri della comunicazione per approfondire il passato e conoscere le nuove frontiere della comunicazione. Martedì 21 gennaio – alle 20.30 – è in programma a Cles (Trento) in Sala Borghesi Bertola una serata sul tema: “Radioamatori. I pionieri della comunicazione”. Passione e socializzazione, ma anche l’importante attività al servizio delle comunità, in particolare quelle delle valli, dove in passato i collegamenti erano difficili, oltre alle attività di Protezione civile e delle forze dell’ordine.

L’assessore comunale alla Cultura, Vito Apuzzo, ha presentato la serata in una conferenza stampa, anticipando che si tratterà di un incontro-dibattito tra appassionati radioamatori ed esperti in telecomunicazioni nel contesto generazionale. La serata sarà moderata dall’avvocato Massimiliano Debiasi, coordinata da Walter Corradini e Orietta Coletti.

Radioamatori pionieri della comunicazione wi-fi, è questo il tema che verrà affrontato martedì prossimo (21 gennaio). Secondo quanto svelato dall’assessore Vito Apuzzo e dagli organizzatori della serata, ci saranno momenti in cui verrà messa in rilievo la valenza di socializzazione del radioamatore, ma anche la sua importante “attività al servizio delle comunità”.

Fino a qualche decennio fa diventare radioamatori era una necessità per poter comunicare con le persone o in ambito territoriale, oltre ad essere un grande aiuto in caso di calamità naturali. Sovente l’impegno svolto in passato dalle varie associazioni di radioamatori ha permesso alla Protezione civile di aiutare e salvare persone. Oggi il compito è svolto con altri strumenti, ma l’importanza del radioamatore resta ancora al centro del progetto. Non è più in prima linea, ma conserva intatto il suo fascino e la sua disponibilità di servizio.