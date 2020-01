Ossana, via libera alla nuova centralina idroelettrica sul torrente Vermigliana

venerdì, 17 gennaio 2020

Ossana – La Provincia di Trento dà la via libera alla centralina idroelettrica sul torrente Vermigliana a Ossana (Trento). L’autorizzazione è stata approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore Tonina. La nuova centralina idroelettrica sarà realizzata sugli scarichi della centrale esistente sul torrente Vermigliana, nel Comune di Ossana.

L’ITER - L’autorizzazione è arrivata oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’ambiente, Mario Tonina. I lavori avverranno in deroga alle norme di attuazione del Prg, così come richiesto dal sindaco Luciano Dell’Eva, dopo il voto favorevole arrivato anche nella sede di consiglio comunale. “Questa iniziativa – osserva l’assessore Tonina – è particolarmente importante per il Comune di Ossana e per la sua comunità, che ne ricaverà risorse utili per il territorio che rimarranno per molti anni”.

LE OPERE -L’intervento prevede la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente attraverso lo sfruttamento delle acque del torrente Vermigliana catturato dagli scarichi della centrale esistente in capo alla Vermigliana spa. Sono presenti due opere di presa diretta sugli scarichi della centrale esistente; l’attraversamento in subalveo con due tubazioni di adduzione con partenza dalle opere di presa; la vasca di carico e partenza condotta in sinistra orografica posizionata a lato del torrente; la condotta forzata verso il nuovo edificio centrale; l’attraversamento del torrente con condotta forzata sostenuta da una struttura reticolare; il nuovo edificio centrale previsto in destra orografica nei pressi del campo sportivo di Ossana; lo scarico per la restituzione delle acque nel torrente. L’edificio centrale completamente fuori terra sarà posto nei pressi del campo sportivo di Ossana. Accanto alla struttura, verrà realizzato un nuovo edificio per l’alloggio dei trasformatori, lo scambio locale e le misure locali, praticamente interrato.