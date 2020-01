Malè: Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare

mercoledì, 1 gennaio 2020

Malè - Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica militare, ma continuerà a dedicarsi alla sua attività di astronauta e alle missioni spaziali. La scelta di AstroSamantha, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, è maturata per questioni personali. Così dopo 19 anni di ferma obbligatoria ha abbandonato l’uniforme per proseguire la carriera in ambiti civili.

Nata a Milano 42 anni fa, e cresciuta a Malè (Trento), Samantha Cristoforetti si è laureata in ingegneria meccanica in Germania. È stata la 59esima donna a volare tra le stelle. Nel 2009 venne selezionata nel programma di addestramento degli astronauti dell’Esa. Nel 2014 diventò la prima italiana a effettuare un volo spaziale, quando fece parte dell’equipaggio della missione Futura che raggiunse la Stazione Spaziale Internazionale e sulla quale rimase 199 giorni. Ha portato avanti numerosi esperimenti, oltre a guidarè il traffico dei veicoli adibiti alla consegna dei rifornimenti per la Stazione Spaziale. Nel 2016 ha cominciato a lavorare nel centro di addestramento degli astronauti dell’Esa in Germania, a Colonia. L’anno successivo, nel 2017, ha dato alla luce la sua prima figlia, Kelsey Amal.