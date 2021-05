Golf Club Dolomiti, le classifiche della tappa Break Point Series

martedì, 4 maggio 2021

Sarnonico – Domenica 2 maggio si è tenuta presso il Golf Club Dolomiti la tappa del circuito sociale “Break Point Series”, con classifiche a parte per la categoria amici e soci Break Point.

La partecipazione per questo evento è stata altissima in quanto i partecipanti erano più di 110 di cui la metà erano soci del campo pratica Break Point di Pergine. Gli iscritti alla gara hanno giocato su un campo in buone condizioni usufruendo dopo un periodo piovoso e con tempo variabile di una giornata coperta a tratti soleggiata e con temperature intorno ai 20 gradi.

La formula di gioco, composta da tre categorie stableford, ha denominato i seguenti vincitori:

CATEGORIA AMICI

1° NETTO 3^ cat. MAIR THOMAS 37 punti

1° NETTO 2^ cat. FATTOR STEFANO 39 punti

1° NETTO 1^ cat. BUFFATO GIANPAOLO 37 punti

1° LORDO SELLE MARCO 32 punti

CATEGORIA SOCI BREAK POINT

1° NETTO 3^ cat. ODORIZZI GIANNI 37 punti

1° NETTO 2^ cat. DELAITI JACOPO 37 punti

1° NETTO 1^ cat. SPADA GIANLUCA 35 punti

1° LORDO GIRARDI ALBERTO 29 punti

Dal Club un caloroso ringraziamento al Break Point Golf, in particolare al Presidente del circolo Tessadri Renato e al segretario Luca Vicentini per aver sponsorizzato la gara offrendo ai premiati palline da Golf.