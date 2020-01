Donna diretta in Val di Sole e altri due ragazzi dispersi rintracciati dalla Polfer trentina

giovedì, 2 gennaio 2020

Folgarida – La Polizia di Stato rintraccia una donna di cui non si avevano più notizie e due ragazzi rimasti accidentalmente sul treno.

Grazie all’intervento coordinato e tempestivo degli Uffici Polfer di Trento e Bolzano, sono stati riconsegnati ai genitori due ragazzi che, accidentalmente, erano rimasti a bordo del treno Frecciargento, mentre mamma e papà, occupati a scaricare i bagagli nella stazione di Trento, erano scesi.

Mentre una signora, originaria dello Sri Lanka, dopo essere partita in treno da Milano per raggiungere la famiglia milanese per cui lavora nella città trentina di Folgarida per il Capodanno, cambiando convoglio a Verona, ha perso il telefono ed i contatti con il suo datore di lavoro che l’attendeva.

Lo stesso ha provato a contattarla e si è molto preoccupato quando, alla chiamata, ha risposto uno straniero che non è stato in grado di fornire spiegazioni. Temendo una disgrazia, si è rivolto alla Polizia Ferroviaria di Trento che, con la collaborazione del personale ferroviario, ha fatto controllare i treni in corsa previsti in arrivo, inizialmente con esito negativo.

I poliziotti della Sezione Polfer di Trento hanno proseguito le ricerche e grazie alla descrizione della donna, la stessa è stata rintracciata all’arrivo dell’Eurocity 84 da Verona. La straniera è stata messa subito in contatto con la famiglia milanese che l’attendeva nella casa di vacanza. Per non correre ulteriori rischi, la signora è stata accompagnata alla partenza del treno “Trento-Malè” per terminare il viaggio senza altri imprevisti fino alla fermata di Folgarida.