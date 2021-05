Commezzadura: dal prossimo weekend apre il centro Extreme Waves

mercoledì, 5 maggio 2021

Commezzadura – Inizia la nuova stagione in Val di Sole. Sabato 8 maggio ci sarà l’apertura ufficiale del Centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento), che si trova a lato della statale 42 del Tonale, facilmente accessibile e con ampi spazi a disposizione, tutto è pronto per la stagione del rafting sul fiume Noce.

La struttura – con responsabile Marcello Di Cola – ha predisposto norme di sicurezza con tendone e docce esterne e un’ottima sanificazione che sarà ripetuta più volte nel corso della giornata. L’accoglienza sarà secondo il modello degli ultimi anni, che ha soddisfatto i turisti che hanno frequentato la struttura.

“Siamo pronti – spiega Marcello Di Cola, responsabile del centro Extreme Waves – ad aprire, secondo le norme di sicurezza, il nostro centro: il divertimento sul Noce è assicurato”. “E’ un segnale di ottimismo e di fiducia ai clienti e a tutta la Val di Sole”, prosegue il responsabile del Centro Extreme Waves.

Con l’apertura ufficiale prenderanno avvio le prime lezioni con guide esperte e collaudate nel corso degli anni che faranno vivere grandi emozioni dal prossimo weekend e nei mesi estivi. Il centro Extreme Waves è un riferimento dello sport, anche estremo, della Val di Sole: rafting, tarzaning‬, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge, mountain bike e arrampicata sono alcune delle attività che verranno proposte nei prossimi mesi. Lo staff, che da anni lavora al centro Extreme Waves, è pronto ad accogliere giovani, famiglie e turisti in questa stagione estiva che si annuncia per il secondo anno speciale.