Cles, convegno su “La sfida del cambiamento”

mercoledì, 18 dicembre 2019

Cles – In occasione dei 25 anni della Fondazione Ivo De Carneri e nell’ambito del gemellaggio del Comune di Cles e il distretto di Chake-Chake (Tanzania) è in programma domani – giovedì 19 dicembre, alle 20.30 – nella sala Borghese Bertolla di piazza Navarrino a Cles (Trento) il convegno su “La sfida del cambiamento”.

IL PROGRAMMA

Saluto delle autorità

Interventi:

“Sviluppo, salute e sicurezza alimentare”, professor Alessandro Cocchi (Università di Firenze ed esperto in cooperazione allo sviluppo)

“Cambiamento climatico”, dottor Roberto Barbiero (Provincia Autonoma di Trento, climatologo e divulgatore scientifico)

“Biodiversità”, dottoressa Valentina Obersosler (Muse di Trento)

“Agricoltura sostenibile, agroforestazione e fertilità”, dottor Franco Turri (agronomo ed esperto agricoltura tropicale esub tropicale)

“Progetto agricoopii diretto dalla Fondazioine Ivo de Carneri e Why Insieme di Trento”, dottor Erminio Albertario (esperto in incroci per riso breeding e miglioramento genetico e in cooperazione internazionale nell’ambito agricolo)