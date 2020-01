Cles: attesa per lo spettacolo “R.OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi”

giovedì, 16 gennaio 2020

Cles – Prosegue la stagione di danza con lo spettacolo “R.OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi”, in programma domani – venerdì 17 gennaio, alle 21 – al teatro di Cles.

Una rivoluzione del corpo che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

Le fonti più disparate si mixano in R.OSA: dalle immagini di Botero al mondo anni ‘80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione, dando vita a una performance che si inserisce prepotentemente nel filone poetico della coreografa Silvia Gribaudi, il cui linguaggio attraversa agilmente i confini tra performing arts, danza e teatro per portare in scena con ironia dissacrante l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che occupa.

Un one woman show interpretato dalla straordinaria 26enne Claudia Marsicano, premio UBU 2017 come nuova attrice under 35, che sviluppa una drammaturgia composta da 10 esercizi di virtuosismo, mettendo al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.

“Una performance che diventa una vera e propria esperienza che chiama gli spettatori a riflettere su come guardiamo e cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi”.

Progetto, coreografia e regia Silvia Gribaudi

Interpretazione Claudia Marsicano

Disegno luci Leonardo Benetollo

Costumi Erica Sessa

Consulenza artistica Antonio Rinaldi, Francesca Albanese, Giulia Galvan, Matteo Maffesanti

Produzione Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi Performing Arts, 2017

coproduzione Santarcangelo Festival

con il supporto di Qui e Ora Residenza Teatrale – Milano, Associazione Culturale e la collaborazione con Armunia Centro di residenze artistiche – Castiglioncello / Festival Inequilibrio, AMAT – Ass.Marchigiana attività teatrali, Teatro delle Moire / Lachesi LAB – Milano, CSC Centro per la scena contemporanea–Bassano del Grappa.

Spettacolo finalista Premio UBU 2017 (Miglior spettacolo di danza 2017), finalista Premio Rete Critica 2017.

Premio UBU 2017- Nuova attrice under 35 a Claudia Marsicano.

INGRESSI:

Intero: 12 euro

Ridotto convenzioni:* 10 euro

Ridotto generico (ragazzi fino ai 26 anni e anziani oltre i 65 anni): 8 euro

Ridotto scuole di danza: 5 euro

*solo per possessori della tessera convenzionati con il Centro Servizi Culturali S. Chiara

Prevendita presso le casse del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino e sul sito www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo.

Vendita biglietti d’ingresso ai singoli spettacoli

Presso il Cinema Teatro di Cles la stessa sera dello spettacolo, a partire dalle 20.