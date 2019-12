Capodanno 2020: ecco cosa fare in Trentino Alto Adige. A Riva del Garda l’evento HOP! con Il Pagante

martedì, 31 dicembre 2019

Trento – A Trento e Bolzano spopolano le feste nei locali, a Riva del Garda il festival musicale Hop!, in montagna prevalenza di feste in piazza. Il Trentino Alto Adige si prepara ad accogliere il 2020: tante le opportunità per festeggiare San Silvestro e Capodanno dai capoluoghi alle cime innevate.

RIVA DEL GARDA

Torna Hop!2020, la festa al Palameeting con DJ di fama internazionale.

Musica elettronica / house / Hip-hop / trash

zona bar

Ingresso consentito a giovani con almeno 14 anni, ai minori di 14 solo se accompagnati da un adulto

LINE – UP

Ore 22.00 —- Dj NMJ

Ore 23.25 —- Sick Luke

Ore 00.25 —- Dj 2P

Ore 01.35 —- Il Pagante

Ore 02.25 —- Shufflers (dj set)

FOLGARIA

A partire dalle ore 17.30 sarà un susseguirsi di emozioni… le fiaccolate delle scuole sci sulle piste della Ski Area saluteranno il 2019 e daranno un assaggio di quello che sarà il 2020: sci, neve, magia e adrenalina.

Non solo sport e neve in questo magico giorno ma anche il centro di Folgaria si animerà per farvi vivere un Capodanno memorabile. Aperitivi nei calorosi locali del centro e giochi con ricchi premi in Piazza San Lorenzo per un divertimento alla portata di tutti.

L’intrattenimento a cura di Radio 80 continua fino a tarda notte nel centro di Folgaria dove Piazza San Lorenzo si animerà in occasione del Count Down per l’anno nuovo. Durante la serata in Piazza San Lorenzo saranno presenti i seguenti stand gastronomici:

L’Oasi

Barbaforte

Chalet Cimone

Evento organizzato da APT Alpe Cimbra, Comune di Folgaria e Consorzio Voglia di Folgaria.

MADONNA DI CAMPIGLIO

A Madonna di Campiglo tutto è pronto per la nuova Grande Festa di Capodanno 2020. L’appuntamento è per martedì 31 dicembre, nella centralissima piazza Sissi per il conto alla rovescia e per festeggiare insieme il Nuovo Anno, con tanta musica e divertimento!

Conducono la serata i dj Andrea&Michele – direttamente da Radio Deejay – amici affezionati della località, che con la loro simpatia intratterranno il pubblico fino all’arrivo del 2020, con la partecipazione della Deja Vù Band e il dj Enzino Fargetta. Ospite della serata Elisabetta Canalis.

TRENTO

L’APT Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi con il Comune di Trento ed in collaborazione con Radio Italia Anni 60 presenta i ROCKinMOVIE in concerto in occasione del tradizionale Capodanno 2020 in Piazza Duomo a Trento.

BOLZANO

Dalle ore 21 alle 22:15 gli Hush Puppies riscalderanno la piazza riproducendo le migliori canzoni Funky, Reggae e Rock della scena nazionale ed internazionale. Dalle 22:15 alle 23:30 i The Giggers faranno rivivere i migliori pezzi della musica anni ’70 e ’80 coinvolgendo il pubblico di tutte le età.

Durante l’esibizione si terrà inoltre la Parata Bianca, corteo composto da artisti circensi equipaggiati con incredibili strumenti LED, guidata da trampolieri con vistosi e maestosi costumi. Dalle ore 23:30 alle 2 è previsto il back-to-back dei Dj Luca Ice e Fabio Elle. Durante tutta la performance il pubblico danzerà accompagnato dall’intrattenimento di Lux Arcana con lo spettacolo di luci a LED “Space Invasion”, Robot multicolori si alterneranno a ballerine e giocolieri che si esibiranno con i più futuristici e sperimentali strumenti luminosi.