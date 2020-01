Alta Val di Non: interrogazione della consigliera Demagri (PATT) sui servizi sanitari

venerdì, 3 gennaio 2020

Trento – Interrogazione della consigliera provinciale Paola Demagri (PATT) sui servizi sanitari in Alta Val di Non.

E’ stata depositata dalla consigliera Paola Demagri (Gruppo PATT), con le firme dei colleghi consiglieri Ugo Rossi e Michele Dallapiccola, un’interrogazione che riguarda la situazione della presenza di un equipaggio di soccorso avanzato presso l’Alta Valle di Non. Il tema è molto importante, poiché riguarda la sicurezza dei cittadini e la parità di trattamento fra chi vive vicino ai presidi ospedalieri e chi invece abita in zone più periferiche.

La consigliera nonesa Paola Demagri (nella foto) si è interessata del tema: “La prontezza di intervento, quando si parla di sanità, è un tema fondamentale. Questo perché il tempo che trascorre dalla chiamata dei soccorsi all’intervento può risultare determinante per permettere un esito positivo. Il Alta Val di Non, il servizio è garantito dall’Associazione volontari Fondo attraverso una pronta disponibilità in caso di chiamata, ad esclusione del sabato e la domenica, quando il servizio è garantito in forma attiva affiancando al volontario un infermiere di Trentino emergenza. Le due tipologie di equipaggi (due autisti volontari, o un autista volontario più un infermiere APSS) garantiscono la copertura di una zona vastissima, infatti il territorio di competenza comprende i Comuni di Dambel, Romeno, Cavareno, Amblar – Don, Ronzone, Ruffrè, Borgo d’Anaunia, parte del Comune di Novella e il percorso turistico compreso fra il Passo Mendola e il Passo Palade”.

Secondo i dati riportati anche dall’associazione Volontari Fondo, ci sono delle oggettive difficoltà, soprattutto rispetto alle distanze, poiché la postazione di Fondo dista 23,8 chilometri dall’ospedale di Cles e dalla sede di Trentino emergenza, ed il tragitto Cles – Fondo in ambulanza (non in emergenza) richiede un tempo di circa 30 minuti.

Demagri sottolinea che l’attuale progetto di collaborazione fra Trentino emergenza ed i volontari è in sperimentazione dal 2017, ed è stato rinnovato ogni anno in quanto la presenza dell’infermiere ha potuto garantire molti benefici.

“Questa collaborazione fra volontari e professionisti da risultati positivi, come ad esempio la maggior appropriatezza di intervento e la possibilità di somministrazione precoce della terapia. E’ indubbio che l’attuazione di interventi avanzati grazie alla presenza di un infermiere sia fondamentale e da anche maggior sicurezza ai volontari nel garantire il loro intervento – continua Demagri - inoltre questa sinergia permette nei tempi di attesa la formazione dei volontari da parte degli infermieri.”

In conclusione le domande alla Giunta provinciale, che riguardano la disponibilità ad implementare il personale per garantire sette giorni su sette un servizio integrato fra volontari e infermieri.

“Chiediamo alla Giunta di intervenire per risolvere questa situazione, dimostrando che anche nei fatti e non solo a parole le Valli hanno la stessa dignità delle città. In questo caso parliamo di un territorio vastissimo con un servizio insufficiente”, concludono i consiglieri provinciali del PATT.