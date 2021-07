A Cles la conferenza “Commissionare un ritratto”

martedì, 20 luglio 2021

Cles – A Cles (Trento) l’evento collaterale alla mostra “Dal ritratto al selfie”, che si terrà giovedì 22 luglio 2021 alle 20.30 presso Palazzo Assessorile. La serata dal titolo “Commissionare un ritratto“ sarà presentata da Camilla Nacci dello Studio d’Arte Raffaelli di Trento. “Un excursus tra le pieghe della storia dell’arte sul tema della pittura ritrattistica, con un focus sulla peculiare relazione tra committente e artista. Tra lo studio di celeberrimi ritratti e curiosità su alcune delle opere presenti in mostra, si indaga – anche con la collaborazione del pubblico – sul bisogno di commissionare un ritratto, realistico o idealizzato”.

L’evento, che verrà trasmesso in diretta Live sulla pagina youtube del Comune di Cles, si svolgerà nel rispetto delle misure anti contagio.

Si consiglia la prenotazione entro e non oltre le 16 del giorno dell’evento giovedì 22 luglio 2021. A conclusione dell’evento la mostra potrà essere visitata liberamente.- Luigi Ontani (fotografia di Maurizio Valdarmini) – Davide et Virginia “Onor d’Amor Sacro et Profano ognor”. Stampa fotografica su carta, diam. cm 40 – 1999.