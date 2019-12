World Cup: a Bormio il recupero della discesa libera cancellata in Val Gardena

domenica, 22 dicembre 2019

Bormio – La discesa libera cancellata in Val Gardena sarà recuperata a Bormio (Sondrio) venerdì 27 dicembre. La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio dalla FIS che, dopo aver chiesto la disponibilità degli organizzatori bormini, ha ufficializzato luogo e data di svolgimento della discesa non disputata sulla Saslong sabato 21 dicembre a causa della neve e della nebbia presenti sul percorso.

E così sarà la Stelvio, pista tra le più difficili del circo bianco e tra le più apprezzate dagli uomini jet, ad ospitare nella tarda mattinata del 27 dicembre il recupero di questa gara che resta così in Italia.

Saranno quindi tre le gare previste sulla pista dell’Alta Valtellina che sarà anche lo scenario, come da programma, della “classica” discesa libera del 28 dicembre e di una combinata alpina nella giornata del 29 dicembre. I discesisti avranno quindi la sola giornata del 26 dicembre per provare le linee su una Stelvio già in perfette condizioni.

PROGRAMMA UFFICIALE

Giovedì 26 dicembre

Orario da decidere – Prima prova ufficiale della discesa libera maschile

Venerdì 27 dicembre

11:30 – Gara di discesa libera maschile (Recupero della gara di Val Gardena) e cerimonia di premiazione

18:00 – Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana e sorteggio dei pettorali – Piazza Cavour

Sabato 28 dicembre

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

17:00 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29 dicembre

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e cerimonia di premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

Da venerdì 27 dicembre

Bormio: “La storia dello sci” – Mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa libera di Bormio nelle vie del centro storico.

Sabato 28 dicembre

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento. Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per degustare i sapori di una volta. Durante l’evento, intrattenimento musicale.

Fino alle 23: apertura straordinaria di Bormio Terme – Via Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio RTL 102.5.

Domenica 29 dicembre

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by “Ghiaccio Spettacolo” (Palaghiaccio).