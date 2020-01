Winter Youth Olympic Games 2020, gli azzurri partiti per Losanna

martedì, 7 gennaio 2020

Losanna – Prendono il via giovedì 9 gennaio in Svizzera i Giochi Olimpici Giovanili Invernali con Alessia Tornaghi portabandiera dell’Italia. Questa mattina la partenza da via Piranesi del primo gruppo azzurro: la prima parte della delegazione azzurra della Federghiaccio è partita infatti questa mattina per la Svizzera dove, dal 9 al 22 gennaio, si terranno gli Winter Youth Olympic Games 2020.

Ventitré gli atleti della Fisg che prenderanno parte a questa rassegna olimpica giovanile con tutti i settori delle discipline del ghiaccio ben rappresentati. Un’occasione per i nostri giovani talenti di mettersi in mostra in un evento dal grande fascino e prestigio con l’opportunità di accumulare sempre maggiore esperienza internazionale. Nella scorsa edizione di Lillehammer, nel 2016, gli atleti della Federghiaccio conquistarono due medaglie grazie all’argento di Anita Muraro nello Skills Challenge di hockey e al bronzo conquistato da Noemi Bonazza nei 1500 metri di pista lunga (nelle prove miste per Nazioni Noemi Bonazza vinse anche un oro con Chiara Cristelli capace di aggiudicarsi invece un bronzo).

Questa mattina da via Piranesi a Milano, sede della Federghiaccio, è partito il primo blocco di atleti con la figura, il curling e parte degli hockeysti. Il 9 si aggregheranno i ragazzi della pista lunga e il 16 quelli dello short track. Proprio il 9 gennaio, nella Cerimonia d’Apertura in programma dalle 19.30 alla Vaudoise Aréna di Losanna, Alessia Tornaghi (nella foto credit Diego Barbieri) sarà la portabandiera dell’Italia mentre un’altra atleta della Fisg, Elisa Confortola, avrà l’onore di portare il Tricolore nella cerimonia di chiusura.

Questi i 23 della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in gara a Losanna:

Curling: Francesco De Zanna, Simone Piffer, Federica Ghedina, Marta Lo Deserto.

Hockey: Tommaso Madaschi, Nicolò Remolato, Matthias Rindone, Alessandro Segafredo, Elisa Innocenti, Ilary Larese De Pasqua, Agata Muraro, Carlotta Regine, Saskia Rohregger.

Short Track: Thomas Nadalini, Elisa Confortola.

Pista Lunga: Nicky Rosanelli, Katia Filippi, Serena Pergher.

Figura: Nikolaj Memola, Matteo Nalbone, Alessia Tornaghi, Andrea Tuba, Giulia Tuba.