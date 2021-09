Vela, Gargnano: Caipirinha in testa al Campionato Italiano RS21

sabato, 25 settembre 2021

Gargnano – Seconda giornata di regate per il primo Campionato Italiano della classe Rs 21, carena inglese che porta la firma dell’olimpionico Jo Richards. Vento da nord di Pelèr in mattinata, una certezza per il campo di gara del Garda Lombardo, tra Gargnano ed i due porticcioli di Bogliaco.

La classifica è sempre guidata dalla barca gialla “Caipirinha” che con Martin Reintjes difende i colori della Fraglia Vela Desenzano. Per “Martino” Reintjes è un ritorno a casa visto qui che aveva appreso l’arte del navigare proprio alla Scuola velica del Circolo Vela Gargnano. Dopo 6 prove guida nettamente la classifica. Con lui c’è un vero Dream Team con lo skipper oceanico Alberto Bolzan, Francesco Rubagotti e Andrea Felci, tutti ex campioni in varie classi, compresa quella del Melges 32 l’anno passato. In seconda posizione insegue Gian Luca Grisoli con Casale, Colledan, Tortarolo, altri nomi titolati. Terzi sono Andrea e Ferdinando Battistella con Bianchi e Lagi. In sesta posizione, primo dei Corinthian, c’è il trentino Claudio Dutto, in equipaggio gli ex del Laser giovanile Guido Gallinaro e Federico Benini Floriani.

L’Italiano Rs 21 chiuderà domani il lungo “Settembre Velico” di Gargnano che ha vissuto sugli appuntamenti della 71° Centomiglia, la 15° Regata solidale della Childrenwindcup, l’Interzonale della classe O’ Pen Skiff per i giovani, e questo prestigioso Campionato Tricolore.