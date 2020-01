Sci: scattano sulle piste di Temù i Master Elan Old Stars

mercoledì, 8 gennaio 2020

Temù – Scatta oggi sulle piste di Temù (Brescia) la 34esima edizione dei Master Elan Old Stars che prevede gare di sci in 15 tappe da oggi a marzo. I Master Elan Old Stars cambiano pelle, dopo 34 anni, un cambiamento epocale se vogliamo ma che è frutto di attenta analisi, di apertura, di lungimiranza. Ed il circuito “più bello del mondo” come era stato definito, di cambiamenti ne ha fatti molti in questi decenni, e gli oltre cinquantamila concorrenti che si sono affacciati al cancelletto di partenza, sono la testimonianza di una continuità con pochi esempi nello sport non solo italiano.

Alla fine del circuito le gare nel cassetto saranno 445, quindi anche il traguardo delle 450 gare è nel mirino, a portata di mano, e coinciderà nel 2021 con l’edizione numero 35, ininterrottamente dal 1987 (nella foto la gara 2019 a Temù).

“Quella che sta per iniziare - spiega l’organizzatore Diego Vaini - sarà la stagione della svolta: per la prima volta si infrange il tetto dei cinquant’anni per poter gareggiare e le iscrizioni saranno aperte anche ai ventenni, vengono introdotte le categorie Super 20, Super 30 e Super 40, ognuna di dieci anni, mentre resteranno invariate le categorie tradizionali ovvero ogni cinque anni. I “giovani” under 50 potranno gareggiare per i rispettivi Sci club, avranno classifiche individuali di categoria, le premiazioni individuali e finali, ma i loro punteggi non andranno ad influenzare le classifiche di società degli over 50″.

Quindi alle tradizionali 13 categorie, se ne aggiungono altre quattro, tre maschili ed una sola femminile, dato che già attualmente le signore Old Stars possono gareggiare dai 36 anni in su. I “giovani” scenderanno in coda agli ordini di partenza. Un nuovo corso insomma, con una lettura di marketing, che intende convogliare verso gli Old Stars tutti quei giovani che sono spesso a sciare nei giorni feriali, che magari hanno un passato di discreto livello e non hanno deciso o avuto la possibilità di proseguire il percorso agonistico per vari motivi; ma anche sciatori appassionati che amano ritagliarsi un po’ di tempo per godersi una sciata nei giorni feriali. E c’è anche quella fascia Di Seniores, Master A e MasterB che possono rientrare nel Circuito lombardo. Ricordiamo poi che i Master Elan Old Stars gareggiano al mercoledì, fatta eccezione per tre date dove in due giorni consecutivi si disputano tre gare (Santa Caterina, Chiesa Valmalenco e Pontedilegno-Tonale).

INNOVAZIONI - Novità anche nelle discipline, con l’abolizione degli slalom, di solito due o tre a stagione; l’indice di gradimento tra gli Old Stars non è mai stato elevato dato che è una disciplina che necessita di un allenamento e materiali specifici, con un evidente calo di partecipazione; chi non ne conosce la tecnica affronta i tracciati in maniera scomposta a scapito anche del personale divertimento. Sono stati introdotti in alternativa tre “gigantoni” ovvero discese con una distanza tra i pali di circa 32 metri contro i 27 del Gigante ed i 40 del SuperG.

Ai molti presenti intervenuti per la prima passerella stagionale, sono state illustrate anche le importanti partnership che si aggiungono alle oltre 60 Aziende che da tempo affiancano il Circuito; in particolare Elan, da sempre attenta al mondo dei Master, che per i prossimi anni legherà il proprio nome agli Old Stars, la possibilità di allenamenti convenzionati nel comprensorio dell’Adamello Ski con la scuola Ski Evolution dell’ex azzurro Omar Longhi e la garanzia della miglior assistenza tecnica da parte del laboratorio Ghislandi Ski Service.

IL PROGRAMMA GARE

8 gennaio, mercoledì: Temù – gigante (ore 10) Trofeo “NUNCAS SportsWear” – Coppa “TERRE DUCALI”

15 gennaio, mercoledì: Monte Pora – gigante (ore 10) Trofeo “Enzo MARTINELLI” – Trofeo “Don Aldo NICOLI” – Coppa “Carpenteria GIPPONI”

22 gennaio, mercoledì: sosta

28 gennaio, martedì: Santa Caterina – superGigante (ore 10.30) Trofei “ERGOVIS” – “ELAN SKI” – Coppa “PHYTOGARDA”

29 gennaio, mercoledì: Santa Caterina – gigante – combinata (ore 10) Trofeo “ETHEN maschere” – Coppa “TaTa -O” – Coppa “PALENI Formaggi”

29 gennaio, mercoledì: Santa Caterina – gigantone – combinata (ore 11.30 ) Trofeo “MINOJA snc Service Plus-Vaillant” – Coppa “NOVA SISTEM” – Coppa “Sandro CASPANI”

5 febbraio, mercoledì: Valtorta – gigante (ore 10) Trofeo “PETRONIO Abbigliamento” – Coppa “Atuel SALVI” – Coppa “Hotel DES ALPES” -

11 febbraio, martedì: Chiesa Valmalenco – gigantone (ore 10) Trofeo “IMEC” – Trofeo “Banca MEDIOLANUM” – Coppa “MONTANARI Riseria” -

12 febbraio, mercoledì: Chiesa Valmalenco – superGigante – combinata (ore 9,45) Trofeo “OLIO CARLIi” – Trofeo “HMR Helmets” – Coppa “POMPADOUR”

12 febbraio, mercoledì: Chiesa Valmalenco – superGigante – combinata (ore 11) Trofeo “CRON UP” – Coppa “IDRO V.E.A.” – Coppa “ROSSINI SPORT”

19 febbraio, mercoledì: Aprica – gigante – combinata (ore 9,45) Trofeo “ESI – GO UP ” – Trofeo “M.E.N.N. informatica” – Coppa “SERVICE & CONSULTING Srl”

19 febbraio, mercoledì: Aprica – gigantone – combinata (ore 11) Trofeo “LIKE trasporti” – Coppa “SELENELLA” -

26 febbraio, mercoledì: Lizzola – gigante in due manches (ore 9.45) Trofeo “POKER Raviolificio” – Trofeo “LEASE” – Coppa “MEDITERRANEA Cosmesi”

3 marzo, martedì: Tonale – gigante -supercombinata (ore 9.45) Trofeo “Distillerie MARZADRO” – Coppa “MADONNA delle VITTORIE” (con degustazione distillati, olio e vino)

3 marzo, martedì: Tonale – gigantone -supercombinata (ore 11.30) Trofeo “Fiorino BETTINESCHI” – Trofeo “Toni MORANDI” (Festa delle torte) – Coppa “GHISLANDI Ski Service”

4 marzo, mercoledì: Temù – superGigante -supercombinata (ore 9.45) -Trofeo “OMF” – Coppa “Amelio FUMAGALLI”

PREMIAZIONE FINALE – mercoledì 18 marzo – Il Fontanile – Gandosso (Bergamo) (7 slalom gigante – 4 superG 1– 4 gigantoni- 4 combinate)