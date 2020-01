Sci, Petra Vlhova festeggia la vittoria in Croazia al Prima Store Vipiteno

lunedì, 6 gennaio 2020

Vipiteno - Petra Vlhova dopo il successo in Croazia ha festeggiato al negozio Prima Store Vipiteno (Bolzano). Nonostante il lungo trasferimento dalla Croazia, dove ha conquistato l’undicesimo successo della carriera in Coppa del Mondo battendo l’eterna rivale Mikaela Shiffrin, Vlhova si è intrattenuta con tutti i presenti (molti i fan provenienti dalla Slovacchia) per firmare autografi e concedersi ai selfie. “Vedo tantissime persone e sono davvero felice. Onestamente, un po’ lo immaginavo dopo la vittoria di Zagabria” ha spiegato l’atleta slovacca. “Sono orgogliosa di essere ambassador di UYN. L’intimo e le calze UYN sono estremamente confortevoli. Noi atleti indossiamo l’intimo tecnico praticamente tutti i giorni per tutto l’anno e sono davvero soddisfatta dell’alta qualità di UYN. Le caratteristiche di una UYNner? Lavorare duro, impegnarsi al massimo nello sci, dare sempre il 100% e andare oltre i propri limiti. Così si diventa vincenti” (nella foto credits Mattia Ragni la festa di UYN a Vipiteno)

Per la campionessa del mondo in carica di slalom gigante l’Après-Ski di Vipiteno è stata anche l’occasione per riflettere sulla stagione di Coppa del Mondo che la vede di nuovo protagonista dopo un avvio difficile. “È vero, la prima parte di stagione non è stata perfetta, ci sono stati momenti difficili, ma ora sono tornata al mio livello. La vittoria nel parallelo di Saint Moritz mi ha dato fiducia, da allora ho iniziato a sciare sempre meglio e più veloce. Alla fine è arrivato il trionfo nello slalom di Zagabria. Ora sono curiosa di vedere cosa succederà nelle prossime gare”.

Il calendario di Coppa del Mondo prevede per Vlhova la combinata alpina di Altenmarkt-Zauchensee (domenica 12 gennaio) e lo slalom di Flachau (martedì 14), dove l’anno scorso riuscì a battere la rivale statunitense negandole l’ottavo successo di fila tra i pali stretti. Facile ipotizzare un nuovo duello tra le due campionesse: “Cercherò di dare il meglio e sciare ancora più veloce di quanto abbia fatto in Croazia” spiega la slovacca, che ora è seconda in classifica generale a 313 punti dalla leader Shiffrin. “Ogni gara fa storia a sé. In Zagabria, per esempio, ho vinto ed è andata bene, ma nel finale ero leggermente indietro rispetto a Miki. In Flachau sarà dura, ma darò tutto. La lotta per la sfera di cristallo è ancora aperta. Difficile fare previsioni in questo momento: lei può commettere qualche errore, oppure posso sbagliare io. Ma di sicuro lotterò ogni gara con Mikaela e alla fine vedremo chi avrà la meglio”.