Sci di fondo, Campionati regionali a Isolaccia: titoli assegnati e risultati

lunedì, 13 gennaio 2020

Isolaccia – Si sono svolti ieri, domenica 12 gennaio, ad Isolaccia sulla pista Viola i campionati regionali ad inseguimento di sci nordico in tecnica classica ed organizzati dallo sci club Alta Valtellina per le categorie Ragazzi, Allievi, Giovani – Senior.

Il primo titolo della stagione degli sci stretti nella categoria Ragazzi femminile è andato alla valtellinese Stella Giacomelli che si è imposta con il crono di 20’35.7 con 1’05.8 di vantaggio sulla bergamasca dello sci club 13 Clsuone Silvia Santus. Medaglia di bronzo per l’antigoriana Alessia Lani che chiude la sua performance in 21’44.9. Nella top five entrano anche: Heidi Venturini della Polisportiva Valmalenco in quarta piazza e Giada Zenoni, sci club Ardesio, al quinto posto. La prova maschile laurea come nuovo campione regionale per questa stagione il livignasco Giovanni Niccolò Bianchi che si impone con il crono di 22’20.1. Alle sue spalle Federico Pozzi dello sci club Alta Valtellina con il tempo di 22’37.7. Terza piazza per Simone Negrini dello Sporting Livigno con 57.9 di ritardo dal compagno di club. Quarta piazza per il bergamasco dello sci club UBI Banca Goggi, Stefano Epis e quinto posto per l’antigoriano Mauro Giannoni.

Passiamo alla prova riservata alla categoria Allievi. La gara “rosa” ha visto il successo di Manuela Salvadori della Polisportiva Le Prese che si laurea nuova campionessa regionale con il tempo di 23’53.7. Alle sue spalle con 1’00.1 di ritardo Gemma Nani della Polisportiva Valmalenco. Terza piazza per la bergamasca dello sci club Gromo Martina Bonacorsi che termina con 1’14.4 di ritardo dalla neo campionessa regionale. Quarto posto per Vanessa Comensoli, Polisportiva Le Prese, e quinta piazza per Giada Santus dello sci club Ardesio. In campo maschile vittoria per Aksel Artusi dello Sporting Livigno che si impone con il crono di 27’56.9. Al secondo posto il bergamasco dello sci club 13 Clusone, Davide Negroni con il crono di 28’19.8. Medaglia di bronzo per Federico Bergamini dello sci club Primaluna con il tempo di 28.26.5. Completano la top five di questa categoria i livignaschi: Federico Majori, quarto, e Teo Galli, quinto.

Infine la competizione riservata alla categoria Giovani – Senior. La prova “rosa” ha visto il successo della bergamasca del Centro Sportivo dell’Esercito Martina Bellini che si laurea campionessa regionale con il tempo di 21’18.0 Alle sue spalle con un gap di 1’12.3 Lucia Isonni dello sci club Schilpario. Terza Giulia Cozzi dello sci club UBI Banca Goggi che termina in 23’00.5. Avvincente la prova maschile con il podio racchiuso in un fazzoletto di pochi secondi. A vincere è stato Mattia Armellini delle Fiamme Oro di Moena con il tempo di 25’24.3. Al secondo posto, con il crono di 25’26.3, Nicola Castelli dello sci club Under Up Bergamo. Terza piazza per il livignasco Niccolò Cusini che termina con il tempo di 25’29.6. Quarto e quinto posto per i valtellinesi, Luca Compagnoni e Francesco Manzoni.