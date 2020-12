Sci, Coppa del Mondo a Bormio: orario e starting list del SuperG dopo il rinvio

lunedì, 28 dicembre 2020

Bormio – Tutto è pronto a Bormio (Sondrio) per la disputa del SuperG di Coppa del Mondo, rinviato oggi a causa delle avverse condizioni meteo presenti a Bormio. La gara incomincerà domani mattina alle 11.30 e vedrà al via 53 atleti, pronti a darsi battaglia su una pista bellissima e preparata, come sempre, con cura dagli organizzatori. Sulla Stelvio sarà sicuramente bagarre. Tra i favoriti, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde avrà il pettorale numero 9, l’elvetico Mauro Caviezel partirà col 7, l’austriaco Vincent Kriechmayr col 5 e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, primo in entrambe le prove della discesa e quindi a suo agio sulla Stelvio, con l’8.

Gli italiani di punta avranno il ruolo di outsider di lusso: Dominik Paris partirà col numero 2, Emanuele Buzzi col 16 e Christof Innerhofer col 20. In casa azzurra avremo poi Riccardo Tonetti col 33, Florian Schieder col 43, Matteo Marsaglia col 47 e Pietro Zazzi col 50.

Di seguito la start list completa:

1 PINTURAULT Alexis

2 PARIS Dominik

3 SANDER Andreas

4 REICHELT Hannes

5 KRIECHMAYR Vincent

6 CLAREY Johan

7 CAVIEZEL Mauro

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan

9 KILDE Aleksander Aamodt

10 SEJERSTED Adrian Smiseth

11 ODERMATT Marco

12 ALLEGRE Nils

13 JANSRUD Kjetil

14 FRANZ Max

15 MAYER Matthias

16 BUZZI Emanuele

17 GANONG Travis

18 WALDER Christian

19 FEUZ Beat

20 INNERHOFER Christof

21 FERSTL Josef

22 KRYENBUEHL Urs

23 CRAWFORD James

24 CAVIEZEL Gino

25 THEAUX Adrien

26 ROGENTIN Stefan

27 BAUMANN Romed

28 HROBAT Miha

29 GIEZENDANNER Blaise

30 ROGER Brice

31 MEILLARD Loic

32 KRENN Christoph

33 TONETTI Riccardo

34 HAASER Raphael

35 BABINSKY Stefan

36 CATER Martin

37 WEBER Ralph

38 MONSEN Felix

39 BENNETT Bryce

40 HEMETSBERGER Daniel

41 JOCHER Simon

42 SCHWAIGER Dominik

43 SCHIEDER Florian

44 RAFFORT Nicolas

45 KLINE Bostjan

46 READ Jeffrey

47 MARSAGLIA Matteo

48 PICCARD Roy

49 GOLDBERG Jared

50 ZAZZI Pietro

51 SCHMID Manuel

52 THOMSEN Benjamin

53 ARVIDSSON Erik